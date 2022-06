Voor en Na: van verouderd appartement naar moderne stadswoning

Een oud interieur kan op twee verschillende manieren geïnterpreteerd worden: mooi oud in de zin van antiek en daarnaast oud als in verouderd. De laatste situatie beschrijft dit project, althans voordat er zeer grondig verbouwd is! Dit appartement in de Portugese stad Porto was hopeloos verouderd en kon wel een grondige opknapbeurt gebruiken. Gelukkig heeft een slimme interieurarchitect dit project ter hand genomen en is een prachtige stadswoning ontstaan die in geen enkel opzicht meer lijkt op de eerdere situatie. Kijk mee hoe goed een verouderde woning in een modern juweeltje kan veranderen!