Een rieten dak: de voor- en nadelen

Vaak wordt aangenomen dat een rieten dak duur is om te verzekeren. Toch hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Wanneer je huis een rieten dak heeft volgens het schroefdaksysteem, worden de hoogste kortingen door de verzekeraars gegeven. Het brandgevaar is namelijk aanzienlijk minder. Bovendien kan er ook een korting worden gegeven wanneer het dak brandvertragend is behandeld en er bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie in het riet in aangelegd. Is je dak niet bevestigd volgens het schroefdaksysteem? Ook dan zijn er kortingen mogelijk. Het is dan wel van belang dat je binnen niet tegen het riet aan kunt kijken. Je kunt hiervoor gips gebruiken, dit is namelijk het best brandwerend. Ook hier geldt dat een expert je exact kan vertellen welke verzekering voor jou geschikt is. Iedere woning en ieder dak is immers verschillend. Wie weet ziet jouw huis er binnenkort uit als een van deze foto's!