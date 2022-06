Stokoude woning met een eigentijdse look

In dit huis mag een master bedroom natuurlijk niet ontbreken. De balken aan het plafond hebben die vakwerk vormgeving die we vaak associëren met woningen uit de middeleeuwen. Nu is deze woning niet zo oud, maar het zet wel een gaaf sfeertje neer! Natuurlijk is het erg belangrijk dat het grote bed lekker ligt. En geloof ons maar, dat is zeker het geval! Door al het wit is het leuk om juist te kiezen voor donkere meubels en een wat donkerdere vloer. In deze slaapkamer ervaren we ook het allerbest nog een beetje van de oude sfeer van het huis, dat komt door de relatief kleine ramen. Gezellig en knus als je kamer er zo uitziet!

