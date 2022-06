Studeerkamer 2.0: Hollands design

Lab32 Architecten is verantwoordelijk voor deze moderne studeerkamer. De vormgeving kenmerkt zich door een puur minimalisme, dat geheel past in het design van de 21ste-eeuw. Let op de monitor en de prachtige bureaustoel, dan weet je direct waar het in deze studiekamer om draait: functionaliteit en stijl. De glazenwand zorgt ervoor dat je in alle rust kunt werken, maar ontneemt het interieur de ruimtelijkheid niet. Lab32 Architecten is dynamisch, gepassioneerd en werkt als een geoliede machine samen om ideale interieurs te verwezenlijken. Dit gedreven team staat onder leiding van architect Loek Stijnen. Architectonische kwaliteit staat hoog in het vaandel bij het bureau, en dat zie je direct aan hun ontwerpen. Het bureau levert maatwerk, dat betekent dat de opdrachtgever ten alle tijden wordt betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de interieurs en gebouwen. Dus veel persoonlijk contact, altijd bereikbaar zijn en midden op de werkvloer staan, zijn kernbegrippen die passen bij de stijl van Lab32 Architecten.

Tot zover deze schitterende ontwerpen van deze Hollandse topontwerpers! We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij zijn. Houd ons magazine in de gaten, zo blijf je op de hoogte van de nieuwste trends in de wereld van design en toparchitectuur.

Architectenbureau Vroom heeft een prachtige negentiende-eeuwse woning uitgebreid met een kelderverdieping, waar een studeerkamer en een kinderkamer gerealiseerd konden worden. Kijk mee naar dit prachtige huis.

