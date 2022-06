Architectenbureau Vroom: negentiende-eeuwse woning aan het Sarphatipark te Amsterdam

In de negentiende eeuw waren de huizen verre van transparant en helder. Het was de eeuw van de grote industrialisatie, die positieve maar ook veel negatieve aspecten met zich mee bracht, zoals vervuiling van de steden en de daarmee gepaard gaande erbarmelijke leefomstandigheden, vooral voor de arbeiders van de fabrieken. In Amsterdam leefde destijds een man die oog had voor deze omstandigheden en talloze initiatieven aandroeg om de situatie van de arbeiders en hun gezinnen te verbeteren, door te zorgen voor een goede leefruimte en volwaardig onderwijs. Deze man was de arts en sociaal denker Samuel Sarpathi (1813-1866). Het mag dan ook geen toeval heten dat dit transparante en heldere huis aan het Sarpathipark ligt. Het stamt uit de negentiende eeuw en was dan ook volgens de standaarden uit die tijd gebouwd, waardoor het niet meer paste bij onze huidige tijd, waarin we meer helderheid, transparantie en vooral veel leefruimte wensen. We bevinden ons nu in de woonkamer en zien een ongekende transparantie, want wanneer kun je door de vloer de kelder in kijken? Deze kelder was er voor de renovatie niet, maar was wel nodig om extra woonruimte te creëren in het relatief kleine woonhuis. Een prachtige aanpassing door Architectenbureau Vroom. Voor ouders is dit type vloer ideaal om een oogje in het zeil te kunnen houden. Let ook even op de sfeervolle boekenkast links, het mooie dressoir rechts en de comfortabele sofa's bij de authentieke open haard. Sfeer alom in deze kamer!