Relaxkamer: media, muziek en zingeving

Muziek wordt wel omschreven als de taal van de ziel. Het is een goede manier om jezelf zonder woorden te uiten. Veel mensen genieten op een diepe manier van muziek en willen haar graag voortdurend bij zich hebben. Tegenwoordig is er veel mogelijk op het gebied van geluidsisolatie, waardoor een muziekkamer ook binnenshuis een goede optie is. Deze kamer is ontworpen door Decoussemaecker en geeft een totaal nieuwe dimensie aan het concept van een muziekkamer. De voorstelling op de wanden geeft de kamer een ruimtelijke sfeer, de vloerbedekking ligt als een rode loper op de grond, alvast ter voorbereiding op de Grammy Awards wellicht. Het plafond is bedekt met geluidsabsorberend materiaal, waardoor er geen geluidsoverlast kan optreden. De kroonluchter verspreidt een sfeervol licht over het plafond en laat de bijzondere structuur mooi uitkomen. De muziekinstrumenten wachten tot de band terug is van de pauze, waarna de ruimte hier weer vol levendige muziek is.