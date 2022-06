Voor & Na: Van kleine nok tot moderne loft

Diegene onder ons die het voorrecht hebben om te wonen in een historisch pand zullen vast weten dat de zolderruimte niet altijd optimaal gebruikt wordt. In tegenstelling tot sommige moderne woningen, waarvan de ruimte direct onder het dak gebruikt wordt voor isolatie en het wegwerken van elektronica, hebben oudere panden vaak nog ruimte voor een extra verdieping. Zo zullen we bijvoorbeeld ontdekken dat dit prachtig vrijstaande Victoriaanse huin in Walton-on-Thames in Engeland een geheime schuilplaats herbergt. Laat u niet misleiden door het exterieur van het pand want de dames en heren van A1 lofts & extensions hebben de woning op verrassende wijze vernieuwd en verbouwd. Lees met ons mee en ontdek hoe de benauwde nok van deze woning is verbouwd tot luxueuze loft!