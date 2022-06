Interieurvormgeving Inez Burvenich: excellent design

Waar denken we aan als we het hebben over ultieme luxe? Natuurlijk aan een jacht! Interieurvormgeving Inez Burvenich maakt deze dromen waar. Met haar vakkennis en creatieve vermogens helpt ze particulieren bij de verwezenlijking van hun ontwerpen, hierdoor besparen zij tijd, geld en stress! Laat het gerust aan Interieurvormgeving Inez Burvenich over, dan is je droomhuis of jacht binnen een mum van tijd klaar! Natuurlijk staan de wensen van de klant centraal bij het ontwerp en de uitwerking daarvan. Ook is er telkens een kort lijntje tussen jou en Burvenich, zodat je van a tot z op de hoogte bent van de vorderingen van het project. Vandaag laten we je een mooi project van Interieurvormgeving Inez Burvenich zien, namelijk het interieur van een luxe zeiljacht, dat in nauwe samenwerking met Oyster Marine ontworpen is voor een Nederlandse particuliere klant. Door de eenvoudige, pure en luxe inrichting demonstreert de ontwerpstudio hoeveel vakkennis en creatieve kunde er bij hen aan boord is. Al nieuwsgierig? Kijk dan snel met ons mee!