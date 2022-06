Sani-Bouw: superluxe, slimme indeling voor een kleine badkamer

Als je in de grote stad woont heb je niet altijd een riante woonruimte tot je beschikking. Het is daarom belangrijk om de ruimte die je hebt, op een slimme en esthetische wijze in te richten. We zien op de foto ( een 3D ontwerp) van een kleine badkamer met daarin een inloopdouche met een betegelde wand en twee kleine zitjes. Daarnaast zien we een wandcloset waarvan het reservoir in de muur is ingebouwd. Dit laatste is een belangrijk aspect van dit ontwerp door Sani-Bouw, omdat het ontbreken van het reservoir zorgt voor de nodige transparantie en ruimtelijkheid in deze badkamer. Verder zien we het badkamermeubel met twee prachtige wastafelkranen. In een badkamer moet er natuurlijk voldoende daglicht aanwezig zijn. Het daglicht vindt zijn weg via het subtiele raam in deze kamer. Zo kun je de ruimte prima luchten en deze oogt gelijk ruimtelijk.