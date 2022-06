CAAN Architecten: de essentie is schoonheid

Elk modieus huis moet een excellente badkamer hebben. De bewoners hebben gekozen om een watervaldouche in deze badkamer te installeren, waardoor douchen een geheel nieuwe dimensie krijgt. Een transparante glazen wand zorgt ervoor dat de transparantie behouden blijft en de badkamer droog blijft. De strakke minimalistische wastafel is een toonbeeld van eenvoud en delicate schoonheid. Er is zit geen franje of bewerking te veel aan. Let ook op de schitterend ontworpen roestvrijstalen kranen. De beton of graniet look, die we ook al in de keuken zagen, komt in de douche terug. De ruimte krijgt zo een industriële sfeer en oogt daarmee rustgevend. In deze badkamer kom je helemaal tot jezelf.

Tot zover de rondleiding in dit schitterende huis. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste trends!

