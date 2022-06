homify 360º: Eigentijdse villa in Haelen

De vloer op de begane grond is een geïsoleerde prefabvloer, de wanden zijn gemaakt van kalkzandsteen. De gevels zijn voorzien van een stucsysteem met een hoge isolatiewaarde. De vloer is afgewerkt met beton, zoals we op de foto kunnen zien. Hardglazen deuren begrenzen de verschillende ruimten. De kastenwanden, zoals hier op de foto te zien zijn, bestaan uit donker fineerhout. Deze robuuste wanden contrasteren mooi met de wit- en grijstinten waaruit de rest van de woning bestaat. We zien hier tevens hoe op inventieve wijze een open haard is ingepast. De strakke en minimale esthetiek van de woning wordt hier afgewisseld met warme materialen en kleurtinten. De architecten weten daarmee een woning te creëren die zowel modern en minimalistisch is, als warm en gezellig.