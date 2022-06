Deze glamour-villa is bijna te mooi om waar te zijn!

We zien hier de woonkamer vanuit een andere hoek. Het valt op hoe gezellig en ruim deze kamer ingericht is. De boekenkast zorgt natuurlijk voor veel sfeer en biedt voldoende opslag voor al je favoriete boeken. De eettafel heeft een prominente plek in de kamer, waardoor je als gezin heerlijk samen kunt eten terwijl je alle ruimte hebt. De ruimtelijk kamer wordt ruim van daglicht voorzien via de ramen van de schitterende serre. In die ruimte staan twee prachtige rode stoelen en een ruime sofa, deze geven je het comfort dat je zoekt. Of het nu in de zomer of winter is, altijd kun jij genieten van de natuur buiten. Als het lekker weer is kun je eenvoudig de tuindeur openen, waardoor binnen en buiten lijken te versmelten.