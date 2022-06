Baden Baden Interior: badkamers voor de pure ontspanning

Een heldere en natuurlijke badkamer zorgt voor een ongekende ontspanning. Door de natuurlijk ambiance en de heldere kleurstelling komen we helemaal tot rust. In deze badkamer is gebruik gemaakt van een ingetogen kleurenpalet, eenvoudige minimalistische vormen en een koele egale ondergrond. Stel je eens voor dat je in dit bad kunt relaxen. Het is lekker ruim en heeft een comfortabele vorm. Let ook even op de prachtige stalen kraan! Het natuurlijke hout zorgt voor de nodige warmte in de ruimte, dit contrasteert prachtig met het ingetogen kleurenpalet. Het valt op dat de badkamer baadt in het daglicht, waardoor er een rustgevende sfeer hangt, precies wat je nodig hebt om te ontspannen! De vloer is egaal en geeft de kamer een industriële look, daarnaast is hij ook erg eenvoudig schoon te maken, waardoor de badkamer telkens piekfijn in orde is. Supermooi ontworpen door Baden Baden Interior.