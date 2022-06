Sterk en breekbaar- een woning van glas en authentieke stenen

Dit is een kiekje dat ons een goed overzicht geeft van de ruimte. Alles heeft hier zijn vaste plek: er is veel bewegingsruimte en de zitzones zijn ruim in de kamer opgezet. Veel ruimte tussen de verschillende functies. Een kamer die ideaal is voor een receptie of feest. Er zijn veel mensen die hier graag langskomen om te genieten van deze ruimte. Een woning laat iets zien van je identiteit, deze kamer behoort duidelijk to the lucky few, inspireert en het trekt andere ambitieuze mensen aan die de bewoners op hun beurt kunnen inspireren. Moet je zo’n luxe grote kamer hebben? Nee, maar het design kan je wel nieuwe ideeën geven om je woning tot een echte winnaar te maken. Trouwens, een gave nieuwe look voor je woning hoeft niet veel geld te kosten. Hoe dat werkt kun je in dit handige ideabook lezen!

Met deze laatste foto sluiten we de tour door de woning af. We hopen dat je enthousiast bent en net zo geïnspireerd als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie ideeën voor je woning!