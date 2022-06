Voor & Na: frisse nieuwe look voor een stoffige woning

Deze traditioneel look verwachten we niet bij een modern huis. Is er wel wat veranderd binnen? Dat gaan we je zo laten zien. Bij de eerste kennismaking denk je dit een familiewoning is, maar niets is minder waar! Het lichte met donkere design is een echte eye-catcher in de buurt. Mensen vragen zich af wat er zich in het huis afspeelt. Wie wonen er? Laat expert je adviseren bij het inrichten van je woning. Laten we nu de woning van de andere kant bekijken!