8 fantastische tips voor een opgeruimd huis!

Deze tip is tricky want het kan ook de ander kant opslaan, we bedoel dat openheid ook kan uitnodigen om spullen rond te laten slingeren. Het voordeel is dat deze schitterende openheid en ruimte, zoals hier met de sierlijke wenteltrap, ervoor zorgt dat je geen spullen op hoeft te proppen in een kleine ruimte. Alles heeft hier zijn eigen plek en door de ruimte lijkt deze kamer niet vol, maar als je goed kijkt staat er best veel in.