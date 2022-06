Zes inspirerende ideeën voor het inrichten van een gele woonkamer

Het doet ons denken aan de zon, of aan kleurige bloemen die we associëren met het voorjaar. De kleur geel! Geel is een interessante kleur omdat deze zowel opvallend en extravagant kan zijn als ingetogen en subtiel, net naar gelang het type en de tint van de kleur. In dit artikel richten we ons speciaal op geel meubilair dat toegepast kan worden in de woonkamer. Van gele plafonds tot gele opbergboxen. Met deze tips tovert u uw woonkamer om tot een vrolijke en gezellige ruimte.