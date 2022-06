Top 5 van de week: verstop je spaargeld NIET hier… ..

De beste plaats om je geld te bewaren is de op bank, maar soms moet je iets contant betalen en heb je voor een paar dagen geld in huis of misschien wil je je spaargeld om welke reden dan ook niet op de bank zetten. Let er dan op waar je je geld opbergt. Inbrekers weten precies waar ze moeten zoeken. In dit artikel laten we zien wat de meest voor de hand liggende plaatsen zijn waar dieven op zoek gaan naar je waardevolle spullen. Wees gewaarschuwd!