Een schitterende opgeknapte woning

Dezelfde pasteltint als in de badkamer is ook in deze slaapkamer weer teruggekeerd. Ook hier geeft dat een heel fris effect. Op een subtiele manier is verder nog wat extra kleur aangebracht door middel van het roze in de gordijnen. De prachtige houten vloer is mooi wit geschilderd en vormt samen met het raam ook hier weer een meer traditioneel element. Erg mooi om te zien hoe de oude charme op die manier steeds weer terugkeert.

Aangenaam verrast door dit leuke huis en de mooie inrichting? Voor meer oude huizen met een nieuw en fris tintje moet je zeker even verder kijken. Deze oude woning is ook een prachtig voorbeeld.