Een unieke uitbreiding van een leuk woonhuis

Zoals je veel vaker ziet, is het centrale punt in de uitbreiding van het huis de keuken geworden. En die is hier lekker ruim opgezet. Een dakraam zorgt voor extra licht op het aanrecht en verder zie je in deze keuken ook alles wat elke kookliefhebber nodig heeft. Met twee ovens kun je hier zelfs multitasken! De gezellige eettafel wacht trouwens ook al uitnodigend op gasten. Dit is verder ook een heerlijk plekje om lekker te studeren of om een dagje thuis te werken. Want in deze ruimte de dag doorbrengen is zeker geen straf!