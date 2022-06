Een landelijk huis met moderne trekjes

Het is niet altijd eenvoudig om een stijl goed te kunnen onderscheiden. Is iets modern of is iets landelijk? In dit geval vinden we toch eigenlijk dat er sprake is van een landelijk huis dat moderne trekjes heeft. Hoe dat er uit is komen te zien? Ga vooral zelf lekker kijken! Een prachtig voorbeeld van landelijk wonen in een lekker ruim huis kun je hier namelijk zien. En zoals zo vaak hebben Britse architecten, in dit geval de experts van Trewin Design, voor een prachtig ontwerp gezorgd. Geniet lekker met ons mee!