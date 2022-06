José den Hartog: Oudhollandse creatieve kracht

We denken bij het zien van deze houten muur aan de ouderwetse kalender met verrassingen erin, die vooral aan het einde van het jaar in trek zijn. De muur heeft verschillende luiken waarachter verschillende tegeltableaus te zien zijn. Den Hartog maakte het werk in 2011 voor een presentatie op 100% design, nu design district, een tentoonstelling die werd gehouden in de van Nelle fabriek, een culturele hotspot in Rotterdam. De tegelwand loopt in onze verbeelding door achter het hout en is alleen te zien als we de luikjes openen. Het werk creëert een spanning tussen zichtbaar en onzichtbaar. The Wall is een werk dat de verhouding tussen de wand en de vloer lijkt te becommentariëren, want het hout heeft wel wat weg van een houtenvloer. Kortom, het is een werk waar je naar blijft kijken.