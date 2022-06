Bricks Amsterdam: garage-loft

We stappen binnen in de keuken en verbazen ons over de schitterend afwerking. De dominante kleuren zijn antraciet, wit en zwart. Het licht-donker kleurenschema is een geijkte methode om een goede visuele balans in een vertrek te brengen. Erg mooi is de industriële tafel die is vervaardigd uit sloophout en staal, daaraan kun je heerlijk ontbijten en genieten van de momenten met de familie. Een kleine plant of de bloemen op tafel zorgen voor een mooie natuurlijke input in deze keuken.