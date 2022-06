6 tips om je woning op natuurlijke wijze te koelen

Wanneer je je woning koel wilt houden, is het verstandig om koele kleuren te gebruiken in je woning. Niet alleen oogt dit fris, het trekt namelijk ook minder warmte aan. Wanneer je verkoeling zoekt, vraagt je woning om bepaalde kleuren. Een bijkomend voordeel is dat koele kleuren je woning ook wat pit kunnen geven.

Mintgroen is fris en verkoelend. Bovendien werkt de kleur van groen ontspannend. Deze kleur zou perfect passen in een studeerkamer of slaapkamer. Hier kan je je rustig terugtrekken.

Zacht blauw werkt verjongend en kalmerend. Wanneer je een druk leven leidt, is zacht marineblauw een geschikte kleur om te kalmeren en mediteren. Wat dacht je van de combinatie van blauw met wit? Voor veel ruimtes is dit een populaire combinatie.

Citroengeel geeft extra pit in je woning. Het kan een hele boost geven aan je interieur! Een gele kleur houdt een ruimte luchtig en licht, terwijl het ook voor energie zorgt.

Wit is een must-have om een ruimte koeler te laten ogen. Het fijne van wit is, dat je het met alles kan combineren. Het is een basis waarbij je zelf combinaties kunt maken met andere frisse kleuren. Je kunt niet de mist in gaan met wit!

Tot slot is licht varen een kleur die vaak gebuikt wordt om een kamer koel te maken. Omdat deze bruinbeige-tint neutraal is, past het in iedere ruimte.

Heb je geen idee welke kleuren goed in jouw woning zullen passen? Je kunt dit overlaten aan interieurontwerpers! Zij kunnen jou precies vertellen welke koele kleuren mooi zullen staan in jouw woning .