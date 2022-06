Furandco: duurzaam bont, eclectische vormgeving

Fur&co is een bijzonder bedrijf met een product dat op het eerste gezicht vaak stof doet opwaaien. De designstudio is opgericht door designer Bart van Meurs en gebruikt fascinerende materialen, te weten bont en leer, om zijn esthetische creaties te maken. Meurs is helemaal weg van dit materiaal en zoekt daarom wegen om het op een verantwoorde wijze in zijn werk te gebruiken. In de praktijk is dit onder andere het recyclen van bont. Zijn creatieve home base is te vinden in Aerdenhout, daar heeft hij zijn atelier, waarin hij met lokale ambachtslieden een prachtige en duurzame collectie tot stand wist te brengen, die uitblinkt in functionaliteit. We zijn erg blij dat we je deze prachtige collectie kunnen laten zien. Kijk daarom snel met ons mee!