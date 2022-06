6 elementen die we in elke moderne keuken tegenkomen

De moderne keuken is het toonbeeld van de vooruitgang. We zien glimmende bladen en gladde voorwerpen met onbestemde knopjes en wanen ons in een toekomstbeeld. En toch is het de werkelijke wereld. De moderne keuken is er een van schijnbare eenvoud, maar dan met een 'shiny' laagje. Waar eerder vooral landelijke keukens in opkomst waren, keukens waarin de granieten bladen grote vrienden waren met de romantische grepen op de keukenkastjes, is het nu minimalisme dat de klok slaat. Het motto van de moderne keuken: als het niet functioneel is, laat het dan gewoon weg , is een verwijzing naar de industriële traditie. Het is niet voor niks dat juist deze traditie zijn stempel drukt op de moderne keuken. De keuken is natuurlijk nog steeds het kloppende hart van elk huis, maar liefst wel eentje van roestvrijstaal met strakke vormen.

In dit Ideabook de zes elementen die iedere huisbezitter in zijn keuken kan terugbrengen om er een moderne keuken van te maken. Toe aan een nieuwe keuken? Pak dit Ideabook erbij als leidraad om ook in de nieuwe keuken een moderne look te creëren.