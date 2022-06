De wondere wereld van Bernotat&Co

Van lichtgevende organismen naar beklede stoelen, het toont gelijk aan hoe divers het werk van Bernotat&Co is. We zien hier één van de stoelen die onderdeel zijn van de Chair Wear collectie. Wat begon als een klein grapje eindigde in een bijzonder bonte verzameling van kleurrijke en opvallende stoelen die gekleed zijn. Ook hier denken we niet gelijk aan het praktische nut, daarvoor gaat onze aandacht te veel naar de kleurrijke ontwerpen en de vindingrijkheid. Niets is echter minder waar. De stoelen krijgen nieuwe gebruiksdoeleinden en maken de harde houten stoelen tevens een stuk comfortabeler. Op deze foto zien we de Knit Net, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige technieken om het materiaal in deze vorm te vervaardigen. De Knit Net ontleent zijn inspiratie aan de schuimverpakkingen die onder andere gebruikt worden bij het verpakken van bepaalde soorten fruit.