Ideale gezinswoning in een prachtige omgeving

Vandaag reizen we naar Walton-on-Thames om een gigantisch huis met vier slaapkamers in Burwood Park te bezoeken. Niet alleen beschikt het over royale afmetingen, deze prachtige woning staat vol met een overvloed aan luxe, dat zorgt voor een gevoel van opperste weelde. Dankzij een recente renovatie van het huis is het nu uitgerust met nieuwe en verbeterde woonruimten. Of je nu woont in een klein en compact huis of in een grote luxe villa, je zult ongetwijfeld in dit huis iets vinden dat je fantasie prikkel! Het 402m² huis is volledig gestript geweest en herbouwd door Concept Eight Architects. De onlangs gerenoveerde woning is voorzien van een gerenoveerde trap, nieuwe vloer en overvloedige raampartijen. Een helder en uitnodigend home design is het geworden!

Voor een zeldzame tour in een van Engeland's luxe en royale woningen moet je hieronder zijn! Bekijk de afbeeldingen en word maar een beetje jaloers op de bewoners die in deze kolossale, goed ontworpen woning wonen!