Hoe richt je je kleine slaapkamer slim in?

Slaapkamermeubels zijn vrij groot in omvang en dan kan het soms lastig zijn om je kleine slaapkamer goed in te richten. Want waar laat je al je spullen en voorkom je dat het er overvol uitziet? En dan wil je natuurlijk ook graag dat het er rustig en leeg uitziet zodat je van een ontspannen nachtrust kunt genieten. We denken even met je mee en geven je 15 tips om optimaal gebruik te maken van de beperkte ruimte in je kleine slaapkamer. En natuurlijk presenteren we je ook de bijbehorende voorbeelden van mooie kleine designslaapkamers.