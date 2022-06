Een ecologisch huis van 370m² in een recordtempo gebouwd

Vandaag bezoeken we een huis dat speciaal gebouw is voor een jong stel met een kind en een andere opkomst. Deze klanten wisten heel goed wat ze zochten en kwamen met een gewaagd idee. Een van de eisen van de bewoners was dat het huis perfect zou passen op de bouwplaats: een perceel gelegen op een helling, omgegeven door een rivier en bosgebied. Het moest allemaal zo milieuvriendelijk mogelijk gebeuren. Daarom kreeg de woning een basis van hout, dat is praktisch bij het bouwen en ecologisch verantwoord. Het werk werd slechts in 3 en halve maand afgerond, een fractie van de tijd die een traditioneel gebouwd huis gekost zou hebben.

Het is echt een ecologisch huis waarin de verwarming gedaan wordt met een houtkachel en een warmtepomp die gebruikt maakt van geothermische energie. Ook het ventilatie systeem zorgt voor een lekker warm huis. De woning heeft door al deze zaken energielabel A +

Een ecologisch huis als dit is erg aantrekkelijk en voor de prijs hoef je het niet te laten, want die bedreig 160.000 euro. En dat is niet veel geld voor een huis van 370m².