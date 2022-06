Top 5 van de week: Bijzondere renovaties en spectaculaire architectuur

Op de een-na-laatste plaats vinden we dit spectaculaire project terug. We bevinden ons hier in een oude schuur. In deze oude schuur realiseerde het architectenbureau ab.rm een moderne woning. De architecten wisten daarmee een bijzondere combinatie te maken tussen oud en nieuw, en historisch en modern. De gevel en het exterieur van het gebouw zijn behouden gebleven, vanaf de buitenkant heeft men geen idee wat zich binnen bevindt. De verrassing is dan ook groot wanneer men binnen deze moderne woning treft. De architecten creëerden daarmee een speciale relatie tussen binnen en buiten. Ontdek hoe dit precies in elkaar zit en lees er meer over in ons artikel over dit moderne huis in een oude schuur.