Mega transformatie van een jaren vijftig woning

De talentvolle architecten van ArchitetureLIVE hebben de woning een New England stijl gegeven, dat is de specialiteit van dit architectenbureau. Het mooiste van alles is nog wel dat je totaal niets meer van de oude woning kunt herkennen. De uitbreiding van de woning is heerlijk voor de nieuwe bewoners omdat ze nu echt veel meer woonruimte hebben. Het huis is volledig getransformeerd, maar heeft toch nog hier en daar elementen van de oorspronkelijke stijl. We noemen dit resultaat charmant! De tuin heeft ook een make-over gehad! De nieuwe stenen zorgen voor een veel moderne look en feel, terwijl de bomen voor een natuurlijke setting zorgen in deze buitenruimte.

Laat je inspireren door een expert bij de inrichting van je woning!