Schitterend modern en sfeervol huis, waar wij ook graag willen wonen… .

Tot slot bekijken we nog deze uiterst smaakvolle badkamer. Luxe en ruim opgezet en waar met enkel de beste materialen is gewerkt. Dankzij het dakraam, dat in de spiegel valt te ontwaren, komt ook hier het daglicht binnen.

Zou je ook in zo'n droomhuis willen wonen? Praat dan eens met een van deze professionals over de mogelijkheden. Inspiratie voor je eigen droomhuis kun je hier op doen. En in dit Ideabook lees je of het wel of geen goed idee is om een architect in te schakelen.