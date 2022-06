8 ideeën om je overvolle keuken slim in te richten

In een klassieke keuken kun je deze sfeer vergroten door het plaatsen van planken of rekken in dezelfde stijl. Plaats bijvoorbeeld voor oud ijzeren stangen met haken om je pannen aan op te hangen. Zo creëer je ook direct meer opslagruimte want pannen nemen heel veel ruimte in beslag! Of denk eens aan wat nissen in de muur waar je wat glazen in plaatst. Zeer decoratief!