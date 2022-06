6 kleine maar stijlvolle entrees

De entree lijkt een van de minst belangrijke ruimtes van het huis. Je wandelt er immers bijna achteloos doorheen richting de andere kamers van het huis. Maar dat is niet helemaal waar. De entree is toch de eerste indruk die je van een huis krijgt. Dus wil je de gasten niet op het verkeerde been zetten, zul je toch ook aan deze ruimte aandacht moeten besteden. En dat kan heel goed, zelfs als je over een beperkt oppervlak beschikt.