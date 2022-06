10 dingen waar je huis onder lijdt (en wat je eraan kunt doen)

Wat is het toch die vieze geur die je af en toe ruikt? Misschien het afvoerputje? Maak deze dan schoon met azijn of baking soda. Of misschien is het de prullenbak, maak deze dan ook eens in de zoveel keer flink schoon.

Is de geurbron lastiger te lokaliseren, zorg dan in ieder geval voor wat verlichting door de nare geur te bestrijden met een meer aangename geur. Denk daarbij aan geurkaarsen, wierook of een luchtverfrisser.