17 tips voor een topklasse tuin (zonder veel werk!!)

We willen allemaal graag een tuin die eruitziet alsof hij door een tuinarchitect is aangelegd maar hebben niet altijd de energie of tijd om dit te doen. Zo kijken we vaak tegen onze tuinen aan. We kijken er elke dag naar, willen er graag iets moois van maken maar diep van binnen weten we dat het veel tijd, geld en energie kost om ervan te maken wat we graag willen.

Maar deze tijden zijn voorbij! We hebben de mooiste tuinprojecten bestudeerd – aangelegd door de beste landschapsarchitecten – en een aantal basiselementen gedefinieerd die ook jouw tuin die geweldige look kunnen geven zonder al teveel inspanning. Denk daarbij niet aan tips als gras maaien. We hebben wat slimmere tips die niet teveel werk kosten ook. Wat wil je nog meer?