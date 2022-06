Een vernieuwde woning met een geweldig interieur

In dit open concept vind je naast de woonkamer ook een keuken en een eetkamer. Over het koken komen we zo nog wel even te spreken, maar we willen nu de focus toch vooral even leggen op de mooie ronde tafel. Want die is een prachtig voorbeeld van klassiek in een nieuw jasje. Als koning Arthur in deze tijd zou leven, dan zou die hier zo maar aan kunnen schuiven! En wederom zien we de vleugel in volle glorie staan. Naast de prachtige klanken die deze grote piano kan produceren (als de bewoners ten minste goed kunnen spelen!), is dit ook een prachtig beeldbepalend element om in huis te hebben.