Ecodesign met een Hollandse vibe: een overzicht van topontwerpers

Dit werk is gemaakt door Studio Nienke Hoogvliet, dit is een textiel, product en concept design studio gevestigd in Delft. Nienke studeerde in 2013 af aan de Willem de Kooning Academie, met een minor in textiel. De werken van Nienke wordt gekenmerkt door een zeker engagement, ze wil een bewustwording voor bepaalde onderwerpen creëren. Het onderwerp van kwetsbaarheid is belangrijk in haar werk, dit staat vaak in relatie tot de mens, de maatschappij of de natuur. Je kunt het werk zien als persoonlijk en poëtisch, eerder een kunstwerk dan een ordinair product. Waarom? Omdat het mikt op de emoties van de kijker, en het vaak een conceptuele en esthetische laag heeft. Nienke heeft een bijzondere interesse in natuurlijke materialen en duurzame en ambachtelijke productieprocessen.

Dit werk SEA ME is een vloerkleed gemaakt van garen op basis van zeealgen, deze zijn met de hand geknoopt in een oud visnet. Dit werk verwijst naar de milieuproblematiek rond de plastic soep in de oceanen en zeeën, maar laat tevens zien dat ook de oplossing in het water ligt. Nienke vraagt dus aandacht voor dit relatief nieuwe materiaal, omdat het wellicht katoen en plastic (denk aan de boodschappentasjes) zou kunnen vervangen. Het ideaal van Nienke is dat de industrie dit materiaal meer gaat gebruiken. Het visnet verwijst naar het afvalprobleem, de algen naar de oplossing. Zo zien we een upcycling van het visnet in combinatie met de toepassing van een relatief nieuw materiaal: zeealgen. Een schitterend initiatief!

Fotografie door Femke Poort. Afmeting: 140 x 60 cm. Prijs op aanvraag.