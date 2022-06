De bijzondere vazen van Ines de Booij

Dit werk draagt de naam: ’Wolkhuisvaas’ en is een collage van drie verschillende elementen die samen een onlosmakelijk en spannend geheel vormen. Met of zonder bloemen is dit een bijzonder decoratief object. De buitenkant van de vaas kreeg van de Booij een zijdemat glazuur, terwijl de binnenkant door haar glanzend gemaakt is, waardoor is deze goed schoon te houden. Plaats mooie takken of bloemen in de vaas en je creëert direct een mooi contrast tussen het kunstmatige van de vaas en het natuurlijke van de bloem of tak. Een contrast tussen zaken is vaak een goed stijlmiddel om je interieur speels in te richten.