Studio Toon Welling: vooruitstrevende eenvoud

We hebben zojuist de meubels afzonderlijk van elkaar gezien. Het is ook leuk om ze even bij elkaar te zien. Bound Basics vormt echt een geheel waarmee jij je thuiskantoor kunt inrichten. De meubels zijn zogezegd voor elkaar gemaakt! De witte kleur en de minimalistische vormgeving maakt ze geschikt voor elke ruimte. Het is leuk om op deze meubels fel gekleurde decoraties en bijzonder gevormde accessoires te zetten, want het witte meubilair laat deze dan mooi naar voren komen. Let ook even op de donkeren vloer, en hoe mooi deze een contrast vormt met de witte wanden en meubels. Deze combinatie zorgt voor een fijn visueel evenwicht in de kamer. Met deze set meubels heb je Nederlands topdesign in handen!

Tot zover deze schitterende meubels van Studio Toon Welling. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, zodat je telkens op de hoogte bent van de nieuwste trends.

Atelier 4D ontwerpt schitterend en vooruitstrevend design. Neem hier een kijkje in hun atelier!

Op ons forum kun jij je vragen stellen aan onze interieurexperts!