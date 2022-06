Voor & Na: Van vervallen huis naar oase van rust

Een eigen woning is op de eerste plaats een toevluchtsoord, hier kunt u zich in uw eigen persoonlijke ruimte comfortabel voelen en tot rust komen. In het beste geval komt het huis dan ook overeen met een deel van uw persoonlijkheid. De bewoners van dit huis in Mülheim, dat we in dit artikel behandelen, zochten naar zo'n plek maar troffen bij aankoop een huis aan dat al een lange geschiedenis had en daarom niet helemaal aan hun eisen voldeed. Met behulp van de architecten ONE!CONTACT hebben zij getracht deze woning om te vormen tot hun persoonlijke toevluchtsoord, tot hun oase van rust. Aanschouw deze indrukwekkende transformatie, waarbij de architecten tevens rekening hielden met duurzaamheid en zuinigheid.