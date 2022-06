5 indrukwekkende keukentransformaties

En of er hard gewerkt is. Deze keuken is een prachtig plaatje geworden. Er is hier gekozen voor een natuurstenen aanrecht. Een uitstekende keuze. Natuursteen is namelijk duurzaam en heeft een elegante uitstraling. Ook is het makkelijk in onderhoud. Daarnaast is er gekozen voor klassieke keukenkasten met ronde knoppen. Dat geeft de keuken een klassieke en elegante uitstraling. Let ook op de bijzondere wasbak en de accessoires op de vensterbank.