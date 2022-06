Klein budget, kleine ruimtes, grootse ideeën!

Ben jij een echt buitenmens? Dan is dit de overweging waard. In plaats van een grote woonkamer of een ruime keuken kun je ook kiezen voor een heerlijke tuin met een groot terras. Dat betekent in de lente, zomer en herfst extra genieten! Dineer gezellig met vrienden en familie 's avonds op het ruime terras en ontspan heerlijk na een dag werk op jouw terras met een glas wijn. Let ook op het materiaalgebruik: dit terras is gemaakt van houten planken. Hout vergroot het natuurlijke gevoel omdat het een duurzaam materiaal is.