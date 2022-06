Een woning waarin vele stijlen bij elkaar komen

We sluiten onze rondleiding door dit eclectische pareltje af in deze slaapkamer. Klassieke inspiratie is ook hier weer overduidelijk te zien, maar meer moderne elementen zijn daar ook niet bij geschuwd. Erg leuk is dat hier, net zoals in de inloopkast en in de badkamer, de oude radiator weer is gebruikt. Naast een aangename warmte is dat zo’n leuk authentiek element dat duidelijk laat zien dat dit een oud huis is. En dat geldt uiteraard niet minder voor het schitterende versierde plafond.

Ga je nog even nagenieten van dit prachtige huis? Als je nog meer wilt genieten van een soortgelijke Britse woning, dan raden we je aan om ook bij deze woning even te gaan kijken.