Een uitbreiding in stijl bij een oude woning

Het complete overzicht van de gehele keukenruimte heb je hier. En dan zie je een zeer ruim opgezet geheel! Links een ruime kastenwand met de koelkast en de oven. Centraal staat een leuke bar. Vaak zie je dat dit is gecombineerd met het kookeiland, maar in dit geval is er ook nog een apart kookeiland te vinden. Wat een heerlijke luxe om zo veel ruimte in de keuken te kunnen gebruiken! En de stijl is ook zo goed te zien op deze plek: een hele fraaie mengeling van moderne en meer rustiek-klassieke elementen is zichtbaar. Het marmer is van dat laatste een mooi voorbeeld. De vloer heeft zelfs een beetje een industriële uitstraling. En dat maakt het eclectische beeld helemaal compleet.