Het leukste huis van de straat

De inrichting is over het algemeen modern te noemen en dat geldt ook zeker voor de keuken. Er is door middel van de vloer ook een wat meer natuurlijk en rustiek tintje toegevoegd. De schuifdeuren naast de eettafel zorgen er voor dat je in de zomer lekker naar buiten kunt lopen. Ook fijn voor de kinderen om daar in een beschermde omgeving even wat buitenlucht op te kunnen snuiven. En ook hier zie je direct weer hoe lekker licht het in het huis is. Leuke verlichting zorgt dat het ook als het donker is, zo lekker licht blijft.