Wonen in een eigentijds kasteeltje

Heb je er altijd al van gedroomd om in een kasteeltje te wonen maar is een echt kasteel een beetje te gek? Overweeg dan om een nieuw huis te bouwen dat er uitziet als een eigentijds kasteeltje! In dit geval is het een bijzonder eclectisch bouwwerk geworden dat een prachtig stukje architectuur laat zien. Geniet van dit heerlijke project en doe lekker inspiratie op voor je eventuele nieuwbouwproject. Dit Britse project is vormgegeven door de architecten van Heritage Designs. En we horen na afloop natuurlijk graag of je ook aangenaam verrast bent.