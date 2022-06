Wonen in een prachtige landelijke omgeving doe je heel vaak in een mooi oud huis. Maar een nieuwbouwwoning in zo’n gebied is natuurlijk ook heel erg goed mogelijk. De stijl die je dan kunt gebruiken kan op vele manieren worden vormgegeven. In het zuiden van België kun je dit prachtige project vinden, dat is vormgegeven door de architecten van Arterra. Een eclectisch en ecologisch pareltje kun je zien. Verbaas je over de buitenkant, maar ook zeker over het bijzondere interieur. En laat je natuurlijk vooral lekker inspireren!