Zo maak jij je donkere badkamer lichter

We hebben het net over de vloer gehad, maar ook accessoires en decoratie in kasten, op de wasbak en rondom de douche moet je beperken. Door alle accessoires kan je je badkamer vol en donker laten ogen. Dit is zonde, want met slechts een aantal spullen kan je je badkamer aankleden en sfeervol maken. Zorg voor voldoende opbergruimte, zodat je je douchespullen, zoals shampoo en handdoeken, kunt opruimen. Kies voor decoratie met rustige tinten, zoals pasteltinten. Hierdoor bewaar je de rust en ruimtelijkheid in je badkamer.

Ben jij er klaar voor om aan de slag te gaan met je donkere badkamer? Wanneer je deze tips in je achterhoofd houdt, kan er niks meer misgaan! Je kunt zelf bepalen of je het groots aanpakt of het slechts bij een grote spiegel houdt. Je zult merken dat zelfs al de kleinste aanpassingen een wereld van verschil kunnen maken. Wij wensen je veel succes met de transformatie van je badkamer.